СМИ: В поездке Байдена в Киев в 2023 году использовали «поезд-призрак»
Украинские власти применили необычную меру безопасности во время визита президента США Джо Байдена в Киев в феврале 2023 года, организовав движение двух идентичных поездов по разным маршрутам. Об этом сообщила газета The New York Times.
По данным издания, никто из наблюдателей не знал, какой из составов является настоящим, а какой выступает отвлекающим маневром.
Оба поезда были оборудованы для приема иностранных делегаций, используя люксовые вагоны, ранее предназначенные для частных поездок. Для сопровождения делегаций также использовались стандартные спальные вагоны.
Визит Байдена в Киев проходил в условиях повышенной секретности и был заранее не анонсирован, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru