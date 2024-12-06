СМИ: В поездке Байдена в Киев в 2023 году использовали «поезд-призрак»

Украинские власти применили необычную меру безопасности во время визита президента США Джо Байдена в Киев в феврале 2023 года, организовав движение двух идентичных поездов по разным маршрутам. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, никто из наблюдателей не знал, какой из составов является настоящим, а какой выступает отвлекающим маневром.