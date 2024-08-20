СМИ: В НАТО не все выполняют обещания по ускорению помощи Украине

Некоторые партнеры Украины не выполнили свои обязательства по поставкам систем ПВО и другой военной техники. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Эти обязательства были подтверждены на саммите НАТО в Вашингтоне в июле, где союзники пообещали передать Киеву пять систем ПВО большой дальности. Президент США Джо Байден охарактеризовал это решение, наряду с обещанием предоставить десятки систем меньшей дальности, как «исторический дар».