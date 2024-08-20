СМИ: В НАТО не все выполняют обещания по ускорению помощи Украине
Некоторые партнеры Украины не выполнили свои обязательства по поставкам систем ПВО и другой военной техники. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Эти обязательства были подтверждены на саммите НАТО в Вашингтоне в июле, где союзники пообещали передать Киеву пять систем ПВО большой дальности. Президент США Джо Байден охарактеризовал это решение, наряду с обещанием предоставить десятки систем меньшей дальности, как «исторический дар».
Согласно планам, США, Германия и Румыния должны были отправить по одной системе ПВО Patriot, а Италия обещала передать комплекс ПВО SAMP-T. Одна из систем также должна была быть собрана из компонентов, предоставленных несколькими странами.
Однако, как отметил один из источников Bloomberg, несмотря на продолжение российского наступления, поддержка Украины со стороны союзников остается неравномерной. Другой источник добавил, что задержки в поставках техники негативно сказываются на обороноспособности Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru