Семьи американских военных освистали главу Пентагона Хегсета в Германии
Члены семей военнослужащих США выразили недовольство политикой министерства обороны в отношении разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) на встрече с главой Пентагона Питом Хегсетом в Германии. Об этом сообщает NBC.
По данным телеканала, несколько десятков людей освистали Хегсета, когда тот прибыл в штаб Европейского командования армии США в Штутгарте во вторник.
Протестующие недовольны изменениями в политике Пентагона, в частности отменой программы по профилактике сексуальных преступлений и помощи жертвам, а также ограничениями на доступ в подведомственных школах к книгам, касающимся инклюзивности.
Эти меры были приняты после того, как президент Дональд Трамп отменил политику DEI, заявив, что она нарушает гражданские права и является дискриминационной, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru