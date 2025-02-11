Семьи американских военных освистали главу Пентагона Хегсета в Германии

Члены семей военнослужащих США выразили недовольство политикой министерства обороны в отношении разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) на встрече с главой Пентагона Питом Хегсетом в Германии. Об этом сообщает NBC.

По данным телеканала, несколько десятков людей освистали Хегсета, когда тот прибыл в штаб Европейского командования армии США в Штутгарте во вторник.