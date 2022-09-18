Олигарха Коломойского обыскали
У бизнесмена Игоря Коломойского провел обыск. Его провело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что у олигарха изъяли документы и личный гаджет.
Отмечается, что обыск организован в рамках расследования о завладении имуществом и средствами компании «Укрнафта» на почти 13 млрд гривен в ценах 2015 года (около $356 млн по нынешнему курсу), передает ТАСС.
При этом Коломойскому не предъявлено обвинение.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский тайным указом лишил гражданства Корбана, а также олигархов Игоря Коломойского и Вадима Рабиновича. Правозащитники раскритиковали действия главы государства, который якобы использует практику принудительного лишения гражданства для борьбы с политическими оппонентами, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,4 млн+56 751 / сут.
Умерли
386 тыс.+97 / сут.
Выздоровели
19,4 млн+42 198 / сут.
- Ципрас: Европу стала главным проигравшим из-за кризиса на Украине
- Члены СПЧ обратились к генпрокурору с просьбой проверить сведения о вербовке заключенных в ЧВК «Вагнер»
- Олигарха Коломойского обыскали
- СМИ: Более половины жителей ФРГ опасаются, что не рассчитаются за электричество и газ
- На митинге оппозиции в Кишиневе требуют отставки властей
- В Ереване сотни людей участвуют в акции за выход Армении из ОДКБ
- У россиян выросли возможности для покупок в рассрочку
- В Минобороны ФРГ решили единолично не отправлять Украине боевые танки
- Турков восхитило заявление Путина о газе и нефти для Европы
- Пугачева просит ее включить в список иноагентов вместе со своим мужем Галкиным*
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru