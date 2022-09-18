Олигарха Коломойского обыскали

Уточняется, что у олигарха изъяли документы и личный гаджет.

Отмечается, что обыск организован в рамках расследования о завладении имуществом и средствами компании «Укрнафта» на почти 13 млрд гривен в ценах 2015 года (около $356 млн по нынешнему курсу), передает ТАСС.

При этом Коломойскому не предъявлено обвинение.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский тайным указом лишил гражданства Корбана, а также олигархов Игоря Коломойского и Вадима Рабиновича. Правозащитники раскритиковали действия главы государства, который якобы использует практику принудительного лишения гражданства для борьбы с политическими оппонентами, пишет РИА ФАН.

