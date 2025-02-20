СМИ: США прекратили продажу оружия Украине

По его словам, фирмы, которые должны были передавать оружие, ждут решения касательно возможности поставок оружия на Украину за деньги.

Ранее сенатор Конгресса США Эрик Шмитт потребовал от президента Украины Владимира Зеленского прекратить критику американского лидера Дональда Трампа и не читать ему лекции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

