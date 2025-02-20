СМИ: США прекратили продажу оружия Украине
20 февраля 202521:51
Руководитель оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко заявил, что США прекратили продавать оружие Киеву. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».
По его словам, фирмы, которые должны были передавать оружие, ждут решения касательно возможности поставок оружия на Украину за деньги.
Ранее сенатор Конгресса США Эрик Шмитт потребовал от президента Украины Владимира Зеленского прекратить критику американского лидера Дональда Трампа и не читать ему лекции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru