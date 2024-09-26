СМИ: США предоставят Киеву кредит, если ЕС увеличит санкции против России

США уведомили Европейский Союз о намерении предоставить Украине кредит в размере $20 млрд, финансируемый из доходов от замороженных активов Центрального банка России, однако это предложение зависит от того, согласится ли Брюссель увеличить срок действия своих санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что если Брюссель не примет необходимые меры, Вашингтон все равно предоставит Украине кредит, но его сумма будет уменьшена. Один из американских чиновников сообщил, что объем финансирования будет зависеть от уверенности ЕС в том, что российские активы останутся замороженными.

Байден одобрил выделение Украине оставшихся $5,5 млрд

Еврокомиссия также предупредила государства-члены ЕС о необходимости завершить работу над законодательным предложением по увеличению сроков заморозки российских активов к концу октября, после чего документ должен быть одобрен Европарламентом.

20 сентября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев сообщила о выделении Украине кредита в €35 млрд из замороженных российских активов, что станет частью общего кредита в $50 млрд от G7. Также предлагается увеличить сроки заморозки активов с полугода до 36 месяцев для обеспечения погашения кредита, что требует единогласного решения Совета ЕС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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