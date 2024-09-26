СМИ: США предоставят Киеву кредит, если ЕС увеличит санкции против России

США уведомили Европейский Союз о намерении предоставить Украине кредит в размере $20 млрд, финансируемый из доходов от замороженных активов Центрального банка России, однако это предложение зависит от того, согласится ли Брюссель увеличить срок действия своих санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что если Брюссель не примет необходимые меры, Вашингтон все равно предоставит Украине кредит, но его сумма будет уменьшена. Один из американских чиновников сообщил, что объем финансирования будет зависеть от уверенности ЕС в том, что российские активы останутся замороженными.