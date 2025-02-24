Путин заявил, что Зеленский стал токсичной фигурой для ВСУ и общества
24 февраля 202523:42
Президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский стал токсичной фигурой для Вооруженных сил Украины и для общества в целом.
Глава государства отметил, что украинский лидер загнал себя в тупик, запретив себе переговоры с Россией.
По словам Путина, рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Путин также подчеркнул, что у Зеленского есть проблемы, так как с отменой военного положения ему предстоит провести выборы, на которых его шансы на победу равны нулю, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru