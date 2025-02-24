Путин заявил, что Зеленский стал токсичной фигурой для ВСУ и общества

Президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский стал токсичной фигурой для Вооруженных сил Украины и для общества в целом.

Глава государства отметил, что украинский лидер загнал себя в тупик, запретив себе переговоры с Россией.

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По словам Путина, рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Путин также подчеркнул, что у Зеленского есть проблемы, так как с отменой военного положения ему предстоит провести выборы, на которых его шансы на победу равны нулю, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Путин

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