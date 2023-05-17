СМИ: подрыв Киевом трубопровода «Дружба» стал бы агрессией против НАТО

Желание Украины подорвать российский нефтепровод «Дружба» можно расценивать как агрессию против страны — участницы НАТО, сообщил Magyar Nemzet эксперт по вопросам политики безопасности и экономист Дьердь Ногради.

Владимир Зеленский собирался подорвать трубопровод «Дружба»

По его словам, украинские власти хотели подорвать нефтепровод, чтобы поставить венгерскую промышленность в тяжелое положение. Отмечается, что Киев должен гарантировать транзит, даже если Украина находится в конфликте с кем-то.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский хотел организовать подрыв российского трубопровода. Он также намеревался «оккупировать российские села», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Абрамочкин
ТЕГИ:НАТОУкраинаНефтепровод

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