СМИ: подрыв Киевом трубопровода «Дружба» стал бы агрессией против НАТО
Желание Украины подорвать российский нефтепровод «Дружба» можно расценивать как агрессию против страны — участницы НАТО, сообщил Magyar Nemzet эксперт по вопросам политики безопасности и экономист Дьердь Ногради.
По его словам, украинские власти хотели подорвать нефтепровод, чтобы поставить венгерскую промышленность в тяжелое положение. Отмечается, что Киев должен гарантировать транзит, даже если Украина находится в конфликте с кем-то.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский хотел организовать подрыв российского трубопровода. Он также намеревался «оккупировать российские села», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru