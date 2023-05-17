По его словам, украинские власти хотели подорвать нефтепровод, чтобы поставить венгерскую промышленность в тяжелое положение. Отмечается, что Киев должен гарантировать транзит, даже если Украина находится в конфликте с кем-то.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский хотел организовать подрыв российского трубопровода. Он также намеревался «оккупировать российские села», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

