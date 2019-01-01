СМИ: Партия «Слуга народа» определила своего спикера в Верховной раде

Александр Корниенко, глава предвыборного штаба партии, отметил, что его соратник «заслужил это место». По его словам, Разумков занимался организационной работой с начала президентских выборов и не подвел партию, которую возглавил 26 мая.

Ранее политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, почему Саакашвили стал на Украине политическим пенсионером после отказа его партии от участия в выборах в Верховную раду.

