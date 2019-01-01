СМИ: Партия «Слуга народа» определила своего спикера в Верховной раде
Главным кандидатом на пост спикера по итогам выборов в Верховную раду от президентской партии «Слуга народа» назван ее глава Дмитрий Разумков. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил РБК.
Александр Корниенко, глава предвыборного штаба партии, отметил, что его соратник «заслужил это место». По его словам, Разумков занимался организационной работой с начала президентских выборов и не подвел партию, которую возглавил 26 мая.
Ранее политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, почему Саакашвили стал на Украине политическим пенсионером после отказа его партии от участия в выборах в Верховную раду.
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