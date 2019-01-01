Выборы на Украине

СМИ: Партия «Слуга народа» определила своего спикера в Верховной раде

20 июля17:53

Главным кандидатом на пост спикера по итогам выборов в Верховную раду от президентской партии «Слуга народа» назван ее глава Дмитрий Разумков. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил РБК.

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Александр Корниенко, глава предвыборного штаба партии, отметил, что его соратник «заслужил это место». По его словам, Разумков занимался организационной работой с начала президентских выборов и не подвел партию, которую возглавил 26 мая.

Ранее политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, почему Саакашвили стал на Украине политическим пенсионером после отказа его партии от участия в выборах в Верховную раду.

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