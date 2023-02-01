СМИ: На Украине проводят обыск у олигарха Коломойского
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у бизнесмена Игоря Коломойского по делу о махинациях в принадлежавших ему компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».
Отмечается, что обыски ведутся совместно с украинским Бюро экономической безопасности. По данным СМИ, мероприятия связаны с растратой нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонением от уплаты таможенных платежей.
В ноябре прошлого года «Укрнафта» и «Укртатнафта» были переданы государству. Как сообщали СМИ, Киев национализировал предприятия из-за «пассивности» Коломойского в начале спецоперации РФ на Украине. После потери этих активов олигарх потерял статус долларового миллиардера.
Ранее Коломойский считался главным спонсором и политическим покровителем президента Украины Владимира Зеленского.
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