СМИ: На Украине проводят обыск у олигарха Коломойского

Отмечается, что обыски ведутся совместно с украинским Бюро экономической безопасности. По данным СМИ, мероприятия связаны с растратой нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонением от уплаты таможенных платежей.

В ноябре прошлого года «Укрнафта» и «Укртатнафта» были переданы государству. Как сообщали СМИ, Киев национализировал предприятия из-за «пассивности» Коломойского в начале спецоперации РФ на Украине. После потери этих активов олигарх потерял статус долларового миллиардера.

Ранее Коломойский считался главным спонсором и политическим покровителем президента Украины Владимира Зеленского.

