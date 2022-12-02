Коломойский вылетел из списка долларовых миллиардеров украинского Forbes

Как сообщает издание, это произошло после национализации ранее принадлежавших ему нефтяных компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта». В итоге состояние олигарха уменьшилось более, чем вдвое - с 1,9 млрд долларов до 850 млн.

В Forbes отметили, что наряду с компаниями ряда других украинских олигархов, «Укрнафта» и «Укртатнафта» были переданы в управление Министерства обороны Украины.

Ранее Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых обвинили в присвоении 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

