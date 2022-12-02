Коломойский вылетел из списка долларовых миллиардеров украинского Forbes
Бизнесмен Игорь Коломойский потерял статус долларового миллиардера в списке украинского Forbes.
Как сообщает издание, это произошло после национализации ранее принадлежавших ему нефтяных компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта». В итоге состояние олигарха уменьшилось более, чем вдвое - с 1,9 млрд долларов до 850 млн.
В Forbes отметили, что наряду с компаниями ряда других украинских олигархов, «Укрнафта» и «Укртатнафта» были переданы в управление Министерства обороны Украины.
Ранее Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых обвинили в присвоении 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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