СМИ: Киев планирует подписать сделку с США по минеральным ресурсам 28 февраля

Украинские власти рассматривают возможность подписания соглашения с США по минеральным ресурсам в Вашингтоне 28 февраля. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, в данный момент визит в Вашингтон для подписания сделки находится на стадии рассмотрения.

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Первоначально США требовали долю в размере 500 миллиардов долларов от потенциальных доходов Украины от продажи природных ресурсов. Однако эти требования были исключены из окончательной версии соглашения.

Вместо этого Украина согласилась направить 50% доходов от будущей монетизации государственных минеральных ресурсов в фонд, инвестирующий в украинские проекты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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