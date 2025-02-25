СМИ: Киев планирует подписать сделку с США по минеральным ресурсам 28 февраля

Украинские власти рассматривают возможность подписания соглашения с США по минеральным ресурсам в Вашингтоне 28 февраля. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, в данный момент визит в Вашингтон для подписания сделки находится на стадии рассмотрения.