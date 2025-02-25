СМИ: Киев планирует подписать сделку с США по минеральным ресурсам 28 февраля
Украинские власти рассматривают возможность подписания соглашения с США по минеральным ресурсам в Вашингтоне 28 февраля. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
По его словам, в данный момент визит в Вашингтон для подписания сделки находится на стадии рассмотрения.
Первоначально США требовали долю в размере 500 миллиардов долларов от потенциальных доходов Украины от продажи природных ресурсов. Однако эти требования были исключены из окончательной версии соглашения.
Вместо этого Украина согласилась направить 50% доходов от будущей монетизации государственных минеральных ресурсов в фонд, инвестирующий в украинские проекты, передает «Радиоточка НСН».
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