СМИ: итоги визита в США разгневали Зеленского
Украинского лидера Владимира Зеленского разозлили итоги визита в Вашингтон, сообщает Time.
Его поездка в США состоялась в сентябре. Журналисты опросили людей из окружения президента Украины, чтобы узнать о самочувствии после поездки в Америку.
«Ответ последовал без малейшего колебания: „Злой“», — пишет издание. Зеленский считает, что произошла потеря интереса Запада к Украине. Окружение главы государства больше не видит его привычного оптимизма.
Президент Украины начал надоедать Америке и Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru