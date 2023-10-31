Его поездка в США состоялась в сентябре. Журналисты опросили людей из окружения президента Украины, чтобы узнать о самочувствии после поездки в Америку.

«Ответ последовал без малейшего колебания: „Злой“», — пишет издание. Зеленский считает, что произошла потеря интереса Запада к Украине. Окружение главы государства больше не видит его привычного оптимизма.

Президент Украины начал надоедать Америке и Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

