Премьер-министр Индии посетит Украину 23 августа
19 августа 202417:23
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украинцу с официальным визитом 23 августа. Об этом заявил заместитель главы индийского МИД Танмалья Лал.
По его словам, Моди приедет в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.
Также Лал добавил, что прежде чем отправиться на Украину, Моди 21-22 августа посетит Польшу.
Ранее МИД Индии вызвал украинского посла Александра Полищука на фоне критики в Моди со стороны Зеленского, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru