Премьер-министр Индии посетит Украину 23 августа

По его словам, Моди приедет в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Также Лал добавил, что прежде чем отправиться на Украину, Моди 21-22 августа посетит Польшу.

Ранее МИД Индии вызвал украинского посла Александра Полищука на фоне критики в Моди со стороны Зеленского, сообщает RT.