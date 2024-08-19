Премьер-министр Индии посетит Украину 23 августа

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украинцу с официальным визитом 23 августа. Об этом заявил заместитель главы индийского МИД Танмалья Лал.

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По его словам, Моди приедет в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Также Лал добавил, что прежде чем отправиться на Украину, Моди 21-22 августа посетит Польшу.

Ранее МИД Индии вызвал украинского посла Александра Полищука на фоне критики в Моди со стороны Зеленского, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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