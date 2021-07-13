СМИ: Глава МВД Украины Аваков подал в отставку
13 июля 202117:36
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Об этом сообщает Telegram-канал Vesti, ссылаясь на телеканал «Дом».
Верховная рада рассмотрит заявление главы МВД на заседании 15 июля.
Аваков занимал пост министра внутренних дел с момента переворота в 2014 году.
Ранее нардеп Евгений Шевченко сообщил, что глава украинского МВД может покинуть свой пост, напоминает РИА ФАН.
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13 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru