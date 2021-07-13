СМИ: Глава МВД Украины Аваков подал в отставку

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Об этом сообщает Telegram-канал Vesti, ссылаясь на телеканал «Дом».

СМИ назвали возможных преемников Авакова на посту главы МВД Украины

Верховная рада рассмотрит заявление главы МВД на заседании 15 июля.

Аваков занимал пост министра внутренних дел с момента переворота в 2014 году.

Ранее нардеп Евгений Шевченко сообщил, что глава украинского МВД может покинуть свой пост, напоминает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ОтставкаАрсен АваковУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры