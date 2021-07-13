СМИ назвали возможных преемников Авакова на посту главы МВД Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак готовит почву для отставки министра внутренних дел страны Арсена Авакова, сообщает портал NV.ua со ссылкой на собственные источники.

Источники издания заявляют, что новым главой МВД может стать секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, который, благодаря участию в рейтинговых ток-шоу, стал более узнаваем, а заседания его ведомства «стали традиционными информационными поводами для новостей».

В качестве второго претендента на место Авакова источники NV.ua называют бывшего директора Центра инфраструктуры и технологий МВД Александра Ефименко, который ранее был заместителем начальника УМВД в Херсонской области.

Ранее политолог Сергей Марков в соцестях заявил, что президент Украины Владимир Зеленский бессилен перед местными радикалами потому, что они подчиняются главе украинского МВД Арсену Авакову, сообщает «Свободная пресса».

