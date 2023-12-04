СМИ: гипотетическая «партия Залужного» победит на выборах на Украине
Если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее время, победу на них одержада бы гипотетическая партия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на результаты исследования социологической группы «Рейтинг».
«Партия Залужного» заручилась бы поддержкой 36% проголосовавших. Второе место в опросе с 26,7% занял «блок Зеленского».
При этом пропрезидентскую партию «Слуга народа» выбрали лишь 5,5% респондентов.
Ранее группа «Рейтинг» сообщала, что главком ВСУ опередил президента Владимира Зеленского в рейтинге доверия. Залужного поддержали 63% опрошенных, главе государства отдали предпочтение 39% респондентов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru