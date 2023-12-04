СМИ: гипотетическая «партия Залужного» победит на выборах на Украине

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее время, победу на них одержада бы гипотетическая партия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на результаты исследования социологической группы «Рейтинг».