СМИ: гипотетическая «партия Залужного» победит на выборах на Украине

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее время, победу на них одержада бы гипотетическая партия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на результаты исследования социологической группы «Рейтинг».

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«Партия Залужного» заручилась бы поддержкой 36% проголосовавших. Второе место в опросе с 26,7% занял «блок Зеленского».

При этом пропрезидентскую партию «Слуга народа» выбрали лишь 5,5% респондентов.

Ранее группа «Рейтинг» сообщала, что главком ВСУ опередил президента Владимира Зеленского в рейтинге доверия. Залужного поддержали 63% опрошенных, главе государства отдали предпочтение 39% респондентов, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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