СМИ: Бербок посетила зону у границы Украины с Белоруссией и РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила украинское подразделение государственной пограничной службы, которое располагается у границы России и Белоруссии, сообщает агентство Reuters.

МИД Германии объяснил видео с Бербок, которую якобы не встретили в Китае

Подразделение находится «в нескольких десятках километров от российской границы в Черниговской области». Там у дипломата попросили поставить Киеву «больше оружия».

4 ноября Бербок прибыла с визитом в Киев. О визите главы МИД не объявлялось заранее из соображений безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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