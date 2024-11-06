СМИ: Бербок посетила зону у границы Украины с Белоруссией и РФ
6 ноября 202405:03
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила украинское подразделение государственной пограничной службы, которое располагается у границы России и Белоруссии, сообщает агентство Reuters.
Подразделение находится «в нескольких десятках километров от российской границы в Черниговской области». Там у дипломата попросили поставить Киеву «больше оружия».
4 ноября Бербок прибыла с визитом в Киев. О визите главы МИД не объявлялось заранее из соображений безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru