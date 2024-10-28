МИД Германии объяснил видео с Бербок, которую якобы не встретили в Китае

В МИД Германии опровергли распространяемые в социальных сетях сообщения о том, что главу внешнеполитического ведомства Анналену Бербок не встретили во время ее визита в Китай или Индию, сообщает РИА Новости.

По словам представителя министерства Себастиана Фишера, видеозапись, вызвавшая обсуждение, была сделана в Малайзии, а не в упомянутых странах.