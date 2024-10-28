МИД Германии объяснил видео с Бербок, которую якобы не встретили в Китае

В МИД Германии опровергли распространяемые в социальных сетях сообщения о том, что главу внешнеполитического ведомства Анналену Бербок не встретили во время ее визита в Китай или Индию, сообщает РИА Новости.

По словам представителя министерства Себастиана Фишера, видеозапись, вызвавшая обсуждение, была сделана в Малайзии, а не в упомянутых странах.

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Фишер пояснил, что ошибка при парковке самолета привела к тому, что встречающие были расположены на другой части площадки, и министру пришлось пройти несколько шагов для встречи. Инцидент, по его словам, произошел в начале года во время визита Бербок в Малайзию, тогда как в Индии министр находилась на прошлой неделе.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых Бербок спускается с трапа самолета и идет вглубь аэропорта без сопровождающих, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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