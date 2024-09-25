Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбит беспилотник ВСУ
Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку около 15:00 мск.
Губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале сообщил, что атакам со стороны ВСУ подверглись два населенных пункта. В результате один мирный житель получил ранения.
Сегодня Минобороны уже сообщали о сбитии над Белгородской областью двух беспилотников ВСУ около 10:20 мск, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбит беспилотник ВСУ
- Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов и экстремистов
- Великобритания перебросила в Ливан авиационную группу и около 700 военнослужащих
- «Зачем огород городить?»: Глава СПЧ усомнился в силе идеологии чайлдфри в России
- Путин поручил создать план продвижения российских товаров за рубежом
- СМИ: Мадянова похоронят в Подмосковье 27 сентября
- Смерть Романа Мадянова потрясла актрису Светлану Немоляеву
- Следствие попросило арестовать бывшего мэра Сочи Копайгородского
- Путин сообщил о приближении доли рубля во внешних расчетах к 40%
- СМИ: В Лос-Анджелесе задержан подозреваемый в захвате автобуса с пассажирами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru