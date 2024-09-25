Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбит беспилотник ВСУ

Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

В ведомстве уточнили, что пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку около 15:00 мск.

Губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале сообщил, что атакам со стороны ВСУ подверглись два населенных пункта. В результате один мирный житель получил ранения.

Сегодня Минобороны уже сообщали о сбитии над Белгородской областью двух беспилотников ВСУ около 10:20 мск, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Белгородская областьБеспилотникиПВО

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