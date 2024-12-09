Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские системы противовоздушной обороны вечером 9 декабря уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
По информации ведомства, аппарат самолетного типа был нейтрализован около 20:50 мск.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru