Шольц назвал преждевременными дебаты о развертывании войск на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство дебатами о возможности развертывания войск на Украине, подчеркнув, что эти обсуждения являются преждевременными и неуместными. Его словам транслировал немецкий телеканал Welt.
По словам Шольца, на данный момент неизвестны возможные результаты мирных переговоров, которые еще не состоялись. Он отметил, что обсуждения о возможных мирных соглашениях, в которых Украина не принимала участия, проходят без учета интересов страны.
Канцлер добавил, что для него очевидно, что такие обсуждения являются неподобающими и несвоевременными.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что ряд европейских стран тайно разработали план по отправке войск на Украину для содействия в реализации возможного мирного соглашения. Эти обсуждения начались около года назад на фоне опасений по поводу позиции президента США Дональда Трампа в отношении конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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