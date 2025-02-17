Шольц назвал преждевременными дебаты о развертывании войск на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство дебатами о возможности развертывания войск на Украине, подчеркнув, что эти обсуждения являются преждевременными и неуместными. Его словам транслировал немецкий телеканал Welt.

По словам Шольца, на данный момент неизвестны возможные результаты мирных переговоров, которые еще не состоялись. Он отметил, что обсуждения о возможных мирных соглашениях, в которых Украина не принимала участия, проходят без учета интересов страны.