СБУ объявила Шария в государственный розыск
Подозреваемый по делу о госизмене лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий объявлен в государственный розыск. Об этом сообщает СБУ.
В сообщении пресс-службы в Facebook отметили, что Шарий не явился в четверг на допрос в СБУ в связи с чем и был объявлен в розыск.
Служба безопасности сообщила 16 февраля, что подозревает политика по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. Следствие полагает, что он занимался «противоправной деятельностью в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере».
Ранее Шарий заявил, что намерен посетить Россию, чтобы привиться вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 198 / сут.
Умерли
84 876+446 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 102 / сут.
- Главы МИД России и Армении обсудили ситуацию в республике
- СБУ объявила Шария в государственный розыск
- Украинские врачи отказываются прививаться вакциной компании AstraZeneca
- Экс-руководители «РАМ Банка» задержаны по подозрению в выводе активов
- Глава банка «Открытие» сравнил биткойн с «МММ»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru