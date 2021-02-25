СБУ объявила Шария в государственный розыск

Подозреваемый по делу о госизмене лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий объявлен в государственный розыск. Об этом сообщает СБУ.

Служба Безопасности Украины заподозрила лидера «Партии Шария» в госизмене

В сообщении пресс-службы в Facebook отметили, что Шарий не явился в четверг на допрос в СБУ в связи с чем и был объявлен в розыск.

Служба безопасности сообщила 16 февраля, что подозревает политика по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. Следствие полагает, что он занимался «противоправной деятельностью в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере».

Ранее Шарий заявил, что намерен посетить Россию, чтобы привиться вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Фото со страницы Анатолия Шария в Facebook
ТЕГИ:Украина
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