Служба Безопасности Украины заподозрила лидера «Партии Шария» в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает лидера «Партии Шария» Анатолия Шария в госизмене и разжигании национальной вражды, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что с 2012 года Шарий, посредством соцсетей, электронных СМИ и российских телеканалов, «занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял искаженную информацию о событиях на Востоке страны».

Следователи не исключают, что лидер «Партии Шария» действовал «по заказу иностранных структур» с целью «обострения и дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов».



В СБУ отметили, что противоправные действия Шария активно использовали «телеканалы основной пропагандистской государственной компании ВГТРК («Россия 24», «Россия 1»)», а также телеканал Минобороны РФ «Звезда» и другие.

В ведомстве добавили, что в настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются лица, которые способствовали или могут быть причастны к противоправной деятельности Шария.

Ранее Шарий заявил, что намерен посетить Россию, чтобы привиться вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщает «Свободная пресса». По словам украинского блогера, вакцины Moderna и Pfizer «не испытывались на людях» и он не желает на себе проверять их действие.

