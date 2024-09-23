Саперы Росгвардии нашли беспилотник-приманку в Курской области
Саперы инженерного подразделения Росгвардии обнаружили беспилотник-приманку самолетного типа в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что специалисты выехали на место после сообщения о падении дрона вблизи населенного пункта.
Как рассказал один из саперов, такие беспилотники предназначены для выявления уязвимых мест в системе противовоздушной обороны. Он отметил, что дроны подобного типа изготовлены из дешевых материалов и не оснащены качественными камерами или радиопередатчиками.
Помимо этого, бойцы ВСУ наносят на такие беспилотники фольгу, чтобы они лучше распознавались на радиолокационных станциях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru