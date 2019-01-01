Саакашвили прокомментировал возвращение ему украинского гражданства



Ранее НСН сообщила, что Михаил Саакашвили поделился результатами теста по выявлению своего происхождения. Как отметил бывший президент Грузии, этот тест выявляет «этническое происхождение предков в течение тысячи лет». В результате, по словам политика, у него обнаружили 99% грузинской крови и 1% греческой.

В свою очередь, президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики в беседе с НСН заявил, что это заявление Михаила Саакашвили можно расценивать, как эксцентричную попытку напомнить о себе.

«Каждый день он делает это. И каждая его попытка заявить о себе становится позорной, в первую очередь, для Грузии. Потому что он сам уже давно опозорился. Он, вроде бы, считает себя человеком разумным. И должен понимать, что такие анализы не приводятся на установление конкретной национальности. И никакие анализы, никакое тестирование этого не выявляет. Только при составлении своего генеалогического древа можно выявить, кем были твои предки, и узнать свою истинную принадлежность», - отметил собеседник НСН.







