«По моим подсчетам, в Грузии остаются 10-15 процентов его сторонников. Это мобилизованные, хорошо мотивированные люди, которые идут на выборы при любой погоде. И среди них то, что он сказал, принимается на веру. Но остальные относятся с большим скептицизмом, потому что к тому, что говорит это клоун, никакого доверия нет. Саакашвили известен тем, что он может себе противоречить в одной и той же речи. Какая Россия сегодня в Панкисском ущелье, как интересы? Это смешно. Но надо же сказать!», - иронически заметил он.

Ранее спецназ МВД Грузии покинул Панкисское ущелье. В ходе столкновений были ранены 15 человек. Поводом к конфликту стало строительство ГЭС, против которой выступают местные жители.