Руководство Украины проводит консультации с «нормандской четверкой»

Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак консультируются с представителями государств "нормандской четверки" после минометных обстрелов в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича.

В пятницу штаб операции Объединенных сил в Донбассе заявил, что во время обстрела возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военнослужащих. В эфире телеканала "Украина 24" Арестович рассказал о том, что руководство страны направило запрос в ОБСЕ для того, чтобы провести внеочередное заседание "четверки".

По словам Арестовича, члены "нормандской четверки" ждут ответа РФ. По мнению Арестовича, обстрел является "грубым нарушением" условий режима прекращения огня. Украинская сторона намерена "на всех уровнях" требовать полного прекращения обстрелов.

Перемирие в донбасском регионе, введенное в июле прошлого года, подразумевает полный запрет на ведения огня, а также ведение разведки и размещение военной техники около населенных пунктов, а также в самих поселениях. Нарушение режима прекращения огня в данных условиях влечет за собой дисциплинарные взыскания.

