Горсовет Киева разорвал договор аренды земли с посольством РФ

Городской совет столицы Украины проголосовал за разрыв договоров с посольством Российской Федерации об аренде трех земельных участков, на которых планировалось возвести новые корпуса для диппредставительства РФ.

Городские власти Киева обосновали такое решение нецелевым, по их мнению, использование земельных участков и нарушением условий соглашения. Киевский горсовет теперь хочет обустроить на этих территориях скверы, передает «Укринформ».

Три земельных участка расположены в центральном Подольском районе Киева. В 1998 году их предоставили России в аренду на 49 лет. Участки были оформлены под строительство посольства, консульства, а также резиденции посла, уточняет NEWS.ru.

Действующее посольство России расположено в здании на Воздухофлотском проспекте в западной части украинской столицы.

Три года назад комиссия по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Киевского горсовета рекомендовала прекратить действие арендного договора.

