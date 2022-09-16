Рогов сообщил об убийстве замглавы Бердянска и его жены
Заместитель мэра Бердянска по жилищно-коммунальному хозяйству и его супруга, руководившая территориальной избирательной комиссией, назначенные на должности Россией, убиты сегодня утром. Тела Олега и Людмилы Бойко обнаружены возле их гаража, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации части Запорожской области Владимир Рогов.
Другие подробности пока не приводятся. В минувший понедельник, 12 сентября стало известно, что «убийство» замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гуры 6 августа и заместителя начальника полиции Сергея Томко 7 июля оказалось инсценировкой ФСБ. Об этом рассказал сам Гур в эфире российского телеканала.
Сегодня в Луганске погиб генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», взрыв прогремел в здании надзорного ведомства. Ещё одной жертвой стала заместитель генпрокурора Екатерина Стегленко.
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