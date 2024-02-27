Разведка Украины допустила попытки свергнуть Зеленского весной
Весной 2024 года можно ожидать попыток свержения президента Украины Владимира Зеленского, утверждает комитет по вопросам разведки при офисе главы государства.
В заявлении комитета говорится, что спецоперация «Майдан-3» достигнет кульминации в мае 2024 года. Сообщение опубликовано в Telegram-канале Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Комитет полагает, что в ближайшие недели можно ожидать попыток разжечь конфликты внутри Украины и поставить под сомнение легитимность Зеленского после окончания его президентского срока. На фоне внутренней дестабилизации вооруженные силы страны потерпят поражение на фронте, говорится в заявлении.
В связи с этим комитет призвал западных партнеров усилить помощь Украине и ее вооруженным силам.
Полномочия Зеленского истекает в ночь на 21 мая 2024 года. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что президент будет исполнять обязанности до инаугурации нового главы государства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Разведка Украины допустила попытки свергнуть Зеленского весной
- Число легковых электромобилей в России за год выросло на 75%
- Канье Уэст обвинил Adidas в продаже поддельных кроссовок Yeezy
- Дзюба усомнился в хорошем качестве российского аналога игры FIFA
- Байден допустил, что Израиль может лишиться поддержки мировой общественности
- Падение Telegram случилось из-за проверки и перенастройки шлюзов РКН
- Под Саратовом загорелся завод по выпуску ячеек для яиц
- Кустурица изменил название романа Достоевского ради фильма
- СМИ: В Малайзии госпитализировали короля Норвегии Харальда V
- МИД Франции допустил присутствие западных военных на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru