В заявлении комитета говорится, что спецоперация «Майдан-3» достигнет кульминации в мае 2024 года. Сообщение опубликовано в Telegram-канале Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Комитет полагает, что в ближайшие недели можно ожидать попыток разжечь конфликты внутри Украины и поставить под сомнение легитимность Зеленского после окончания его президентского срока. На фоне внутренней дестабилизации вооруженные силы страны потерпят поражение на фронте, говорится в заявлении.

В связи с этим комитет призвал западных партнеров усилить помощь Украине и ее вооруженным силам.

Полномочия Зеленского истекает в ночь на 21 мая 2024 года. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что президент будет исполнять обязанности до инаугурации нового главы государства, передает «Радиоточка НСН».

