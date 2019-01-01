Раскрыты детали инаугурации Зеленского
В команде Владимира Зеленского рассказали об особенностях инаугурации, которая состоится 20 мая.
После принятия присяги в Верховной Раде, президент отправится в Мариинский дворец, где будут встречи с представителями иностранных делегаций. Затем Зеленский отправится на свое рабочее место, передает «Интерфакс».
Ранее Владимир Зеленский пригласил украинцев прийти утром 20 мая в Мариинский парк.
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