Раскрыты детали инаугурации Зеленского

В команде Владимира Зеленского рассказали об особенностях инаугурации, которая состоится 20 мая.

После принятия присяги в Верховной Раде, президент отправится в Мариинский дворец, где будут встречи с представителями иностранных делегаций. Затем Зеленский отправится на свое рабочее место, передает «Интерфакс».

Ранее Владимир Зеленский пригласил украинцев прийти утром 20 мая в Мариинский парк.