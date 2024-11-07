Путин: Запад довел ситуацию на Украине до госпереворота и вынудил РФ начать СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад добился своих целей, доведя ситуацию на Украине до госпереворота и вынудив Россию начать специальную военную операцию. Об этом он заявил во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, целью Запада было разорвать связи России с Европой, особенно с Германией и Францией, что, по мнению президента, и привело к конфликту на Донбассе.

Путин заявил, что «геополитическая жадность» Запада ведет к конфликтам

Путин также подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается в Азии, в частности на Корейском полуострове, где, по его мнению, «жестокий диктат» со стороны США не способствует решению глобальных проблем.

Клуб «Валдай» объединяет ведущих экспертов из России и других стран, специализирующихся на политологии, экономике, истории и международных отношениях. Площадка зарекомендовала себя как важное место для диалога между российской и мировой интеллектуальной и политической элитой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
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