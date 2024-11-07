Путин: Запад довел ситуацию на Украине до госпереворота и вынудил РФ начать СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад добился своих целей, доведя ситуацию на Украине до госпереворота и вынудив Россию начать специальную военную операцию. Об этом он заявил во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, целью Запада было разорвать связи России с Европой, особенно с Германией и Францией, что, по мнению президента, и привело к конфликту на Донбассе.