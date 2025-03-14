Путин гарантировал жизнь украинским военным в Курской области при сдаче в плен

Президент России Владимир Путин заявил, что украинским военным, сложившим оружие в Курской области, будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с международными нормами и законодательством России.

Он отметил, что Киев должен отдать приказ о сдаче оружия, отмечает RT.

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Ранее американский президент Дональд Трамп выразил обеспокоенность ситуацией с окружением украинских войск, заявив, что тысячи солдат ВСУ оказались в уязвимом положении.

12 марта начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил Путину об окружении украинской группировки в Курской области и сдаче в плен нескольких сотен солдат. Путин подчеркнул, что в случае физического блокирования украинских военных в регионе у них останется только два варианта — сдаться или погибнуть, так как управление войсками утрачено, а выход на территорию Украины невозможен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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