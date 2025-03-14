Путин гарантировал жизнь украинским военным в Курской области при сдаче в плен

Президент России Владимир Путин заявил, что украинским военным, сложившим оружие в Курской области, будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с международными нормами и законодательством России.

Он отметил, что Киев должен отдать приказ о сдаче оружия, отмечает RT.