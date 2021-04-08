Киев назвал свою версию гибели ребенка в Донбассе
Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович заявил, что пятилетний мальчик погиб в самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате срабатывания взрывного устройства, которое нашёл во дворе.
Об этом Арестович сообщил в эфире «Громадського радіо», добавив, что инцидент, в котором был также ранен один человек, будут обсуждать на очередном заседании трёхсторонней контактной группы, которое пройдет 13-14 апреля.
О гибели ребенка в ДНР сообщила 3 апреля Народная милиция республики, по ее данным, это произошло в результате атаки украинского беспилотника, передает RT.
После этого СК России возбудил дело по факту гибели ребёнка.
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