Киев назвал свою версию гибели ребенка в Донбассе

Об этом Арестович сообщил в эфире «Громадського радіо», добавив, что инцидент, в котором был также ранен один человек, будут обсуждать на очередном заседании трёхсторонней контактной группы, которое пройдет 13-14 апреля.

О гибели ребенка в ДНР сообщила 3 апреля Народная милиция республики, по ее данным, это произошло в результате атаки украинского беспилотника, передает RT.

После этого СК России возбудил дело по факту гибели ребёнка.

