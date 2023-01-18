«Проще отравить»: Гибель главы МВД Украины назвали ошибкой ПВО
Вертолет с министром могли сбить украинские паникеры, испугавшиеся атаки с территории Белоруссии, допустил в эфире НСН Богдан Безпалько.
Вертолет с главой МВД Украины Денисом Монастырским могли сбить по ошибке свои же военные, предположил в интервью НСН член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Ранее сообщалось, что при крушении вертолёта в Броварах погибло руководство МВД Украины, включая министра Монастырского. Всего погибли 16 человек, в том числе двое детей.
«Уже появляются сообщения, что вертолет был сбит украинской системой ПВО. Такая вероятность есть, кто-то запаниковал, увидел точку на радаре и решил, что это нападение со стороны Белоруссии, повторение февраля 2022 года и, возможно, сбил. Но пока результатов расследования нет, говорить об этом преждевременно. Может быть, это были технические ошибки или какой-то вариант неисправности вертолета. Может быть все, что угодно, но пока крупных интерессантов в смерти министра внутренних дел, его заместителя и госсекретаря я не нахожу. Украинский политический класс сейчас сплотился в борьбе против нас, а тех, кто вызывал сомнения в лояльности, оттуда выбрасывали. Думаю, что причины этой катастрофы очень банальны: либо это небрежность украинской ПВО, либо технические неисправности», – сказал Безпалько.
По его мнению, Монастырского было бы проще отравить, чем сбивать вертолет с детьми.
«Почему они его так странно убрали? Зачем надо было сбивать вертолет с детьми, да еще и над Броварами? Почему его нельзя было убрать другим образом? Если это какие-то очень мощные службы, у них существует большое количество средств, чтобы ликвидировать человека, даже не вызывая подозрений, например, яды, не оставляющие следов. А учитывая, что недавно дружественным огнем был уничтожен бронеавтомобиль на Донбассе, был сбит собственный самолет, я допускаю, что это была чья-то паника и ошибка», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо сказал НСН, что главу МВД Украины могли ликвидировать свои же люди.
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