«Проще отравить»: Гибель главы МВД Украины назвали ошибкой ПВО

Вертолет с главой МВД Украины Денисом Монастырским могли сбить по ошибке свои же военные, предположил в интервью НСН член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Ранее сообщалось, что при крушении вертолёта в Броварах погибло руководство МВД Украины, включая министра Монастырского. Всего погибли 16 человек, в том числе двое детей.