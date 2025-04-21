При атаке дрона в Белгородской области ранен мужчина
В Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадал мирный житель. На трассе Томаровка — Красная Яруга мужчина получил ранения от удара FPV-дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавший был доставлен в Ракитянскую центральную районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. У мужчины диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги. Врачи оказали всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будет проводиться амбулаторно.
Помимо этого, беспилотники повредили имущество в нескольких населенных пунктах региона. В селе Никольское повреждены двери легкового автомобиля, а в хуторе Леоновка Валуйского округа дрон атаковал движущийся автомобиль, оставив следы на его остеклении и кузове. В селе Казинка был поврежден электропровод, что привело к отключению электричества в нескольких селах, включая Аркатово и Тулянку. Аварийные службы уже занимаются восстановлением энергоснабжения.
В селе Кукуевка с дронов сбросили взрывные устройства, что привело к повреждениям двух частных домов, гаража и автомобиля. Также в селе Двулучное дрон повредил крышу дома, а в хуторе Барилов — крышу еще одного частного дома. Информация о последствиях атак в регионе уточняется, «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru