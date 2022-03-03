Президент Франции переговорил с Путиным и Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил сегодня по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, после чего, позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Такую информацию распространил Елисейский дворец.
Французские средства массовой информации уточняют, что разговор Макрона с Путиным продолжался полтора часа. Это третьи телефонные переговоры президентов Франции и России с начала военной операции РФ на Украине 24 февраля.
Как пояснил премьер-министр Франции Жан Кастекс, в ходе беседы президенты, в частности, обсудили гуманитарные вопросам в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине.
Накануне Эммануэль Макрон в ходе обращения к нации заявил, что решил поддерживать контакт с Владимиром Путиным «столько, сколько возможно и сколько необходимо».
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