Президент Франции переговорил с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил сегодня по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, после чего, позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Такую информацию распространил Елисейский дворец.

Французские средства массовой информации уточняют, что разговор Макрона с Путиным продолжался полтора часа. Это третьи телефонные переговоры президентов Франции и России с начала военной операции РФ на Украине 24 февраля.

Как пояснил премьер-министр Франции Жан Кастекс, в ходе беседы президенты, в частности, обсудили гуманитарные вопросам в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

Накануне Эммануэль Макрон в ходе обращения к нации заявил, что решил поддерживать контакт с Владимиром Путиным «столько, сколько возможно и сколько необходимо».

