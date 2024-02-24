Премьеры Италии, Канады, Бельгии и глава Еврокомиссии прибыли в Киев
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, глава правительства Бельгии Александр де Кроо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехали в Киев. Об этом сообщает Reuters.
«Четыре западных лидера, в том числе премьер-министры Италии, Канады и Бельгии, прибыли в субботу в Киев», — пишет агентство.
По данным Reuters, политики прибыли в украинскую столицу на поезде из Польши.
Ранее Киев посетил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru