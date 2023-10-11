Представитель Пентагона заявил о продолжении наступления ВСУ зимой
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат наступление в зимний период. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил глава Комитета начальников штабов американской армии Чарльз Браун, пишут СМИ.
«Я понимаю, что в зимние месяцы это будет сложнее, но Украина намерена продолжать свои наступательные операции в течение зимних месяцев», - сказал военный.
По его словам, Запад продолжит поставлять оружие Киеву и «способствовать успеху» ВСУ.
Член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин в беседе с ТАСС заявил о переброске Киевом 40 танков и бронетранспортеров в прифронтовой город Орехов. Сенатор полагает, что таким образом Украина хочет напомнить о себе Западу на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru