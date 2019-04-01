Посольство РФ осудило поздравление Зеленского главой британского МИД

Великобритания использует Украину как инструмент для противостояния с Москвой. Такой комментарий дали в российском посольстве после поздравления Владимира Зеленского с победой на украинских президентских выборах со стороны главы британского МИД Джереми Ханта.

Тот отметил, что Киев «находится на передовой противостояния» с Россией, которая бросает вызов международной системе, основанной на правилах, пишет РИА ФАН. По словам Ханта, стабильность Украины необходима для безопасности Европы.

В этой связи представители российской дипмиссии заявили, что «подобные заявления лишь подчеркивают, что цели так называемой «поддержки»… заключаются вовсе не в помощи украинскому народу и улучшении его жизни, а в использовании Украины в качестве инструмента военно-политического противостояния с Россией», отмечают argumenti.ru.

Напомним, что в прошедшем в минувшее воскресенье втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский одержал победу над Петром Порошенко с рекордным результатом. Об этом заявили в ЦИК страны после обработки 100% протоколов. Согласно имеющимся данным, шоумен Зеленский набрал 73,22% голосов, его оппонент – Порошенко — 24,45%. В Центризбиркоме добавили, что за Зеленского голоса отдали более тринадцати с половиной миллионов украинцев. Порошенко заручился поддержкой 4,5 миллионов.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в ходе пресс-конференции НСН рассказал про три сценария правления Владимира Зеленского. По одному из них, новый лидер может устроить в стране революцию, уверен экс-депутат Рады.

