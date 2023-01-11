Посол Украины: Президент Филиппин игнорирует попытки Зеленского поговорить с июня

Киев хотел связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, чтобы организовать телефонный разговор между ним и Владимиром Зеленским, с июня не было получено никакого ответа. Об этом сообщил временный поверенный в делах посольства Украины в республике Денис Михайлюк, передает Inquirer.

По его словам, украинская сторона пыталась связаться с президентом через министерство иностранных дел Филиппин дважды в месяц.

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Ранее Маркос заявлял, что Филиппинам нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной.

Киев благодарен западным странам за военную помощь, однако ни один из союзников не сделал достаточно. Об этом ранее заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter. Он отметил, что вооружение Украины - это «кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияФилиппиныУкраинаВладимир Зеленский
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