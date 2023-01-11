Посол Украины: Президент Филиппин игнорирует попытки Зеленского поговорить с июня

Киев хотел связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, чтобы организовать телефонный разговор между ним и Владимиром Зеленским, с июня не было получено никакого ответа. Об этом сообщил временный поверенный в делах посольства Украины в республике Денис Михайлюк, передает Inquirer.

По его словам, украинская сторона пыталась связаться с президентом через министерство иностранных дел Филиппин дважды в месяц.