Пошутили: Киев призвал не считать серьёзной идею размещения ПВО США на Украине

Заявления заместителя главы правительства Украины Алексея Резникова о размещении на территории республики средств противовоздушной обороны США пока не надо расценивать всерьез и считать официальной точной зрения Киева. Об этом заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

По его словам, позицию Резникова следует трактовать как всего лишь гипотетическую возможность «укрепления безопасности Украины». Никифоров отметил, что Украина пока всерьез не собирается в ближайшее время приглашать американцев и устанавливать военные базы.