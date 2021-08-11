Пошутили: Киев призвал не считать серьёзной идею размещения ПВО США на Украине

Заявления заместителя главы правительства Украины Алексея Резникова о размещении на территории республики средств противовоздушной обороны США пока не надо расценивать всерьез и считать официальной точной зрения Киева. Об этом заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

По его словам, позицию Резникова следует трактовать как всего лишь гипотетическую возможность «укрепления безопасности Украины». Никифоров отметил, что Украина пока всерьез не собирается в ближайшее время приглашать американцев и устанавливать военные базы.

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Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников заявил, что власти рассматривают возможность развернуть на территории страны подразделения американских сил ПВО.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в комментарии, что такого рода заявления доказывают провокационный характер политики Киева как в регионе, так и в отношении России.

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Фото: president.gov.ua
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