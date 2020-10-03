Порошенко попал в больницу с коронавирусной пневмонией

Экс-президент Украины Петр Порошенко, у которого диагностировали COVID-19, госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Об этом она сообщила в Facebook его супруга Марина.

По словам жены Порошенко, он находится в одной из киевских больниц.

Петр Порошенко заразился COVID-19

«Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения», — пояснила Марина Порошенко в видеообращении, опубликованном на странице партии «Европейская солидарность».

Она также рассказала, что коронавирусной инфекцией болеет их дочь, отмечает Газета.ru.

О том, что Порошенко заболел коронавирусом, он сообщил 29 сентября. Всего на Украине инфицированы COVID-19 228 161 человек, выздоровели 102 347, скончался 4 451 украинец.

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