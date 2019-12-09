Порошенко закидали яйцами на Майдане. ВИДЕО

Инцидент произошел после того, как на последних аккордах исполнения гимна Украины, Порошенко стал выкрикивать в микрофон: «Слава Украине!». После этого из толпы в него полетели яйца. Один из метательных снарядов попал в жену Порошенко, другое успел поймать депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз. Порошенко призвал охрану схватить яйцеметателя.

Напомним, что 9 декабря в Париже состоится встреча в «нормандском формате», в ходе которой главы России, Украины, Германии и Франции обсудятсудьбу конфликта на Донбассе.

