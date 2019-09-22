Порошенко отказался признать существование «формулы Штайнмайера»

Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера», предусматривающей особый порядок введения самоуправления на востоке Украины, нет в природе. Об этом украинский экс-президент рассказал в эфире «Пятого канала».

«Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Никакой «формулы Штайнмайера», с кем-то якобы согласованной, не существует», - заявил Петр Порошенко.

Отметим, «формула Штайнмайера» как часть Минских соглашений была утверждена лидерами «нормандской четверки» и Совбезом ООН. Она предусматривает введение особого порядка местного самоуправления в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках. Выполнение «формула Штайнмайера» поддержали помощник президента Украины Андрей Ермак и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Однако, изменения закона о выборах с учетом данной формулы так не подписаны, добавляют Известия.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе начался после госпереворота на Украине в 2014 году. В апреле того года власти Украины начали силовую операцию против ДНР И ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после свершившегося в стране госпереворота.

Ранее экс-спикер парламента Новороссии и советник главы ЛНР рассказали НСН, как разрешить пятилетний конфликт в Донбассе.

