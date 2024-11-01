Польша предлагает Украине кредит на покупку оружия
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Polsat сообщил, что его страна предлагает Украине возможность приобретения вооружения в кредит.
Он отметил, что правительство под руководством Дональда Туска сделало предложение о предоставлении оборонительного кредита для Киева, предлагая Украине закупать вооружение на польских заводах с последующей оплатой после восстановления страны.
Сикорский также упомянул, что Польша уже предоставила Украине больше военной помощи в соотношении к своему валовому внутреннему продукту (ВВП), чем любая другая страна.
Комментируя ситуацию с истребителями МиГ-29, вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что оставшиеся у Польши самолеты могут быть переданы Украине только после того, как польские Военно-воздушные силы будут укомплектованы новыми истребителями, например, заказанными в США F-35. По его словам, ожидается, что новые самолеты прибудут в Польшу не ранее 2026 года, передает «Радиоточка НСН».
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