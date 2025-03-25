Политолог назвал ключевой вопрос переговоров по Украине
Судьба новых регионов, вошедших в состав России, остается главным вопросом в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил германский политолог Александр Рар в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что некоторые территории уже закреплены за Россией по Конституции, но фактически не контролируются российской стороной.
По словам эксперта, вернуть эти земли дипломатическим путем не удастся, поскольку США и ЕС не допустят их передачи России. Однако, уточнил он, будет продолжаться поиск компромиссных решений, в том числе обсуждение возможной демилитаризации этих районов.
Рар подчеркнул, что участники переговорного процесса уже осознали невозможность возврата территорий, находящихся под контролем Москвы. В то же время, по его мнению, Запад и Украина не намерены уступать регионы, которые остаются вне российской юрисдикции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава РФПИ назвал Черноморскую инициативу стратегическим успехом России
- Политолог назвал ключевой вопрос переговоров по Украине
- Анна Семенович награждена медалью «За труды в культуре и искусстве»
- Путин предложил развивать культурную инфраструктуру в новых районах
- МИД России заявил о невозможности передачи контроля над ЗАЭС
- Путин присвоил звания народных артистов Аверину, Олешко и Михалковой
- Путин высказался о трудностях с постановками современных пьес
- Глава ЦРУ подтвердил участие в групповом чате чиновников в Signal
- Зеленский заявил о немедленном вступлении в силу перемирия в Черном море
- Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru