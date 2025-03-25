Политолог назвал ключевой вопрос переговоров по Украине

Судьба новых регионов, вошедших в состав России, остается главным вопросом в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил германский политолог Александр Рар в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что некоторые территории уже закреплены за Россией по Конституции, но фактически не контролируются российской стороной.

Лавров: Только США смогут заставить Украину прекратить теракты в России

По словам эксперта, вернуть эти земли дипломатическим путем не удастся, поскольку США и ЕС не допустят их передачи России. Однако, уточнил он, будет продолжаться поиск компромиссных решений, в том числе обсуждение возможной демилитаризации этих районов.

Рар подчеркнул, что участники переговорного процесса уже осознали невозможность возврата территорий, находящихся под контролем Москвы. В то же время, по его мнению, Запад и Украина не намерены уступать регионы, которые остаются вне российской юрисдикции, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Украина

Горячие новости

Все новости

партнеры