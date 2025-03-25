Политолог назвал ключевой вопрос переговоров по Украине

По словам эксперта, вернуть эти земли дипломатическим путем не удастся, поскольку США и ЕС не допустят их передачи России. Однако, уточнил он, будет продолжаться поиск компромиссных решений, в том числе обсуждение возможной демилитаризации этих районов.

Рар подчеркнул, что участники переговорного процесса уже осознали невозможность возврата территорий, находящихся под контролем Москвы. В то же время, по его мнению, Запад и Украина не намерены уступать регионы, которые остаются вне российской юрисдикции, передает «Радиоточка НСН».

