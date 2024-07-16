Подполье: Киев готовит власти двух районов Запорожья к эвакуации

Украинские власти готовят эвакуацию чиновников в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

Подпольщик сослался на данные своих источников в регионе.

«Чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах дали приказ: собрать семьи, уничтожить документы и сидеть на чемоданах», — рассказал Лебедев.

Кроме того, он сообщил, что в районах замечены «похитители детей», которые пытаются вынудить родителей отдать «на эвакуацию» несовершеннолетних.

Ранее украинские власти начали принудительную эвакуацию детей из Волчанской общины в Харьковской области, напоминает 360.ru.

