Подполье: Киев готовит власти двух районов Запорожья к эвакуации
Украинские власти готовят эвакуацию чиновников в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
Подпольщик сослался на данные своих источников в регионе.
«Чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах дали приказ: собрать семьи, уничтожить документы и сидеть на чемоданах», — рассказал Лебедев.
Кроме того, он сообщил, что в районах замечены «похитители детей», которые пытаются вынудить родителей отдать «на эвакуацию» несовершеннолетних.
Ранее украинские власти начали принудительную эвакуацию детей из Волчанской общины в Харьковской области, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru