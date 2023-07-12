Страны G7 отказались размораживать активы России

Страны «Большой семёрки» приняли решение сохранить заморозку активов России до тех пор, пока Украине не будет выплачена компенсация, сообщает РИА Новости.

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В декларации сообщества отмечается, что речь идёт о возмещении ущерба, который Москва якобы нанесла Киеву в ходе конфликта.

«Мы осознаем необходимость в установлении международного механизма для возмещения убытков... и выражаем готовность исследовать варианты для разработки соответствующих механизмов», - говорится в документе.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что российские бизнесмены должны профинансировать восстановление Украины, напоминает «Радиоточка НСН».

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